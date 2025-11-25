Lotito: "La Lazio vale 850 milioni. Non è in vendita e non c'è alcun fondo arabo" 

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha confermato che non venderà il club biancoceleste: "Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre - ha detto a Dire -. Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".