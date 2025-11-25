Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
Lotito: "La Lazio vale 850 milioni. Non è in vendita e non c'è alcun fondo arabo" 

Il presidente: "Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato del club"
Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha confermato che non venderà il club biancoceleste: "Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre - ha detto a Dire -. Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".

Lotito fissa il prezzo della Lazio

"Non mi servono soldi. La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi. Vale 850 milioni. Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta", ha aggiunto Lotito, allontanando i rumuors di una possibile cessione della società. 

 

 

 

 

