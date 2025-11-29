Milan-Lazio come Stranger Things, la presentazione social esalta i tifosi. E i giocatori del Milan diventano…

ROMA - La Lazio prova a ricreare una realtà parallela, almeno sui social. In occasione della partita odierna a San Siro , sul profilo ufficiale della società è stata pubblicata la presentazione della sfida di questa sera contro il Milan in programma alle 20.45. I social media manager del club biancoceleste si sono ispirati alla saga Stranger Things dove si mescolano horror e fantascienza. La locandina pubblicata dalla Lazio vede il capitano Mattia Zaccagni pronto a dare battaglia al nemico. “Milan-Lazio, a battle for the upside down”: il titolo è inequivocabile.

Zaccagni, capitano battagliero

La Lazio è attesa dalla sfida contro i rossoneri, e la presentazione del match ha esaltato diversi tifosi della squadra biancoceleste che hanno apprezzato il lavoro grafico proposto dai canali social. La squadra di Maurizio Sarri sarà chiamata a battagliare contro i rossoneri di Allegri pronti - almeno per una notte - a conquistare il vertice della classifica: Zaccagni e compagni sono pronti all’impresa per avversare il Sottosopra. Il capitano laziale è immortalato con una spada in mano, pronto a sfidare due demogorgoni, i villain principali della serie tv originale Netflix