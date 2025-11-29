Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Luis Alberto a San Siro per Milan-Lazio: l'immagine rubata dalla telecamera

L'ex trequartista dei biancocelesti è stato inquadrato prima del fischio d'inizio della gara valida per la tredicesima giornata di serie A
È bastato un frame per far tornare alla mente dei tifosi della Lazio tantissimi ricordi: Luis Alberto è a San Siro per assistere alla sfida tra i biancocelesti e il Milan. Il trequartista spagnolo, dal primo luglio 2024 tesserato dell'Al-Duhail, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn mentre salutava un tesserato del club capitolino (di spalle).

Luis Alberto, i numeri con la Lazio

Arrivato nell'estate del 2016 dal Liverpool, Luis Alberto ha giocato 307 partite, segnato 52 gol e offerto 79 assist con la Lazio. Centoventidue le presenze (con 16 gol e 26 assist) lo score fatto registrare sotto la guida di Maurizio Sarri.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

