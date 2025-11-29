Luis Alberto a San Siro per Milan-Lazio: l'immagine rubata dalla telecamera

È bastato un frame per far tornare alla mente dei tifosi della Lazio tantissimi ricordi: Luis Alberto è a San Siro per assistere alla sfida tra i biancocelesti e il Milan. Il trequartista spagnolo, dal primo luglio 2024 tesserato dell'Al-Duhail, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn mentre salutava un tesserato del club capitolino (di spalle).