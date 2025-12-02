Lazio, Sarri torna a parlare: "Dopo il Milan serve azzerare. Nessun alibi sugli arbitri ma do un suggerimento"
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri torna a parlare dopo il silenzio stampa imposto dalla società al termine della sfida di campionato contro il Milan. L’allenatore laziale ha rilasciato un’intervista esclusiva a microfoni di Mediaset in vista della sfida degli ottavi di coppa Italia contro la formazione rossonera. "Non abbiamo nessuna rivalsa - ammette l’allenatore allontanando le polemiche relative al rigore negato ai biancocelesti - ma mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta rispetto alle panchine: l’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto”.
Sarri: “E’ una stagione transitoria”
“In questa stagione non abbiamo velleità di classifica - ammette il tecnico laziale - bisogna essere onesti: ci servirà per crescere e creare una base che proveremo a migliorare per essere competitivi. Mercato? Bisognerà vedere se a gennaio sarà a zero, se sarà libero, se proprio ci sarà un mercato. Per noi sarà decisivo quello di giugno. Ho detto alla società quello che secondo me può mancare a livello di ruoli e di qualità, poi individuare i nomi è compito loro. E’ inutile dire cosa ci manca perché dovrei dire quale giocatore deve andare via. Ma noi in questo momento non possiamo fare a meno di nessuno, lasciamo perdere queste cose che ci possono fare solo del male".