Sergej Milinkovic Savic in Tevere a tifare la Lazio: al gol di Zaccagni reagisce così...

ROMA - Luis Alberto a San Siro sabato, Milinkovic ieri all’Olimpico. Due tifosi speciali per la Lazio nelle due partite con il Milan. Luis aveva approfittato di una vacanza in Italia per raggiungere Milano, invitato dall’ex diesse Tare. Sergej ha sfruttato alcuni giorni di riposo per tornare a Roma dove ha ancora interessi extracalcistici. Il Sergente ieri è stato avvistato insieme a Radu, sempre presente all’Olimpico e spesso in trasferta. Un doppio amarcord. Luis e Sergej hanno fatto una scelta di vita scegliendo di giocare in Qatar e in Arabia Saudita, lì rimarranno. Restano nel cuore dei laziali, a loro si lega il periodo d’oro dell’ultimo decennio. E domenica, all’Olimpico, sbarcherà Ciro Immobile con il Bologna. È tornato in campo ieri dopo un lungo infortunio, il destino mette sul suo cammino la Lazio. È la settimana dei grandi ritorni, dei grandi ex, dei grandi abbracci.