Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sergej Milinkovic Savic in Tevere a tifare la Lazio: al gol di Zaccagni reagisce così...

Sergej Milinkovic Savic in Tevere a tifare la Lazio: al gol di Zaccagni reagisce così...

L'ex centrocampista biancoceleste è stato avvistato all'Olimpico in mezzo ai tifosi biancocelesti, con un'esultanza sfrenata alla rete della vittoria
2 min
TagsMilinkovicLaziozaccagni
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Luis Alberto a San Siro sabato, Milinkovic ieri all’Olimpico. Due tifosi speciali per la Lazio nelle due partite con il Milan. Luis aveva approfittato di una vacanza in Italia per raggiungere Milano, invitato dall’ex diesse Tare. Sergej ha sfruttato alcuni giorni di riposo per tornare a Roma dove ha ancora interessi extracalcistici. Il Sergente ieri è stato avvistato insieme a Radu, sempre presente all’Olimpico e spesso in trasferta. Un doppio amarcord. Luis e Sergej hanno fatto una scelta di vita scegliendo di giocare in Qatar e in Arabia Saudita, lì rimarranno. Restano nel cuore dei laziali, a loro si lega il periodo d’oro dell’ultimo decennio. E domenica, all’Olimpico, sbarcherà Ciro Immobile con il Bologna. È tornato in campo ieri dopo un lungo infortunio, il destino mette sul suo cammino la Lazio. È la settimana dei grandi ritorni, dei grandi ex, dei grandi abbracci

Milinkovic, esultanza sfrenata al gol di Zaccagni

Milinkovic è stato omaggiato dai tifosi tra cori e striscioni, seguendo la partita proprio vicino a loro come testimoniano i numerosi video apparsi sui social. Tra questi anche un filmato durante il gol di Zaccagni, con l'Olimpico che esplode di gioia e l'esultanza sfrenata di Milinkovic per la sua ex squadra che non ha mai dimenticato. Una serata magica per il centrocampista, che rimane nel cuore dei tifosi biancocelesti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio-Milan, le pagelleVittoria e rimpianto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS