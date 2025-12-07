Lazio, l'aquila Flaminia ancora non vola all'Olimpio: ecco quando potrà farlo

ROMA - In un'atmosfera da brividi per una lunga serie di motivi, all'Olimpico oggi ci sarà anche Flaminia, per la sua terza uscita stagionale dal momento in cui è stata ufficializzata come nuovo simbolo della Lazio. L'aquila, accompagnata dal suo falconiere Giacomo Garruto, farà la sua apparizione al centro del campo, in attesa del volo vero e proprio che probabilmente arriverà con il nuovo anno (prima di entrare nel 2026 resta una sola gara all'Olimpico, quella contro la Cremonese del 20 dicembre). «Flaminia - aveva spiegato attraverso un post su Instagram il falconiere subito dopo il match di Coppa Italia con il Milan - sta ancora completando il suo percorso di addestramento, ma anche da ferma riesce a trasmettere forza, eleganza ed appartenenza. Ogni suo sguardo sembra raccontare la storia che rappresenta: il rispetto per la tradizione, l’orgoglio per questi colori e la passione che unisce il popolo laziale. Un grazie sincero a tutta la tifoseria che l’ha accolta con affetto e calore, nonostante tutto...».