Lazio-Bologna, i convocati di Sarri: c'è un ritorno a sorpresa
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna, valida per la 14esima giornata di campionato ed in programma allo stadio Olimpico alle ore 18:00. Dopo aver ritrovato Matteo Cancellieri, tornato in campo giovedì nel finale di Lazio-Milan di Coppa Italia, il mister biancoceleste potrà contare anche su Danilo Cataldi, che è stato inserito nell'elenco dei disponibili.
Lazio-Bologna, i convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.