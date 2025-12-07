Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Lazio-Bologna, i convocati di Sarri: c'è un ritorno a sorpresa© LAPRESSE

Lazio-Bologna, i convocati di Sarri: c'è un ritorno a sorpresa

Il tecnico biancoceleste ha stilato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida contro i rossoblù
1 min
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna, valida per la 14esima giornata di campionato ed in programma allo stadio Olimpico alle ore 18:00. Dopo aver ritrovato Matteo Cancellieri, tornato in campo giovedì nel finale di Lazio-Milan di Coppa Italia, il mister biancoceleste potrà contare anche su Danilo Cataldi, che è stato inserito nell'elenco dei disponibili. 

Lazio-Bologna, i convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

