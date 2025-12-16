Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
La Lazio protagonista al Nasdaq. Enrico Lotito: "Un passaggio di crescita"

Il club biancoceleste presente alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni nella sede di Times Square a New York
La S.S. Lazio protagonista nella sede di Times Square a New York. Il club biancoceleste era presente alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, leader mondiale nei mercati finanziari e tecnologici. Il club biancoceleste ha avviato un dialogo con un ecosistema avanzato e internazionale. A rappresentare la società sono stati Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile biancoceleste, ed Emanuele Floridi, portavoce del club.

Lotito Jr. suona la campanella di fine contrattazioni

"Essere presenti oggi al Nasdaq è motivo di grande orgoglio ha dichiarato Enrico Lotito –. Rappresenta un passaggio simbolico ma anche concreto di un percorso di crescita che la S.S. Lazio sta portando avanti con visione e responsabilità, guardando al futuro dello sport come sistema integrato fatto di formazione, innovazione e relazioni internazionali". Lotito Jr. ha suonato la campanella di fine contrattazione. "Suonare la campana del Nasdaq significa portare la Lazio in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globaleha aggiunto Emanuele Floridi –. È l’inizio di un percorso che va oltre il calcio giocato e racconta un club capace di dialogare con finanza, tecnologia e media internazionali, valorizzando il proprio brand e la visione distributiva del prodotto in una fase di profonda trasformazione del settore sportivo globale".

