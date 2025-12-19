Corriere dello Sport.it
Lazio, rebus Marusic: caccia al terzino per Sarri

Rinnovo fermo, il club valuta altre ipotesi: Gaaei dell’Ajax sempre in lista Valincic della Dinamo Zagabria piace
Daniele Rindone
3 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Terzini, a gennaio e a giugno. Le fasce sono sotto giudizio da mesi tra giocatori in scadenza, in crisi o fuori dai piani. Serviranno rinforzi a destra se Marusic non rinnoverà e va verificata la posizione di Lazzari, alla fine del mercato estivo aveva detto sì al Sassuolo, ma la Lazio non poteva sostituirlo. A sinistra in bilico c’è Tavares, partirà se arriveranno offerte concrete. L’Al-Ittihad di Conceiçao è interessato. Pellegrini sta trovando continuità, Sarri vuole un sostituto del portoghese. Punterebbe su Aaron Martin del Genoa, in scadenza. A destra il preferito era Anton Gaaei dell’Ajax, danese, 23 anni, costa circa 10 milioni. Un anno fa il club aveva messo in lista Moris Valincic, 23 anni, terzino destro della Dinamo Zagabria. Costava poco più di un milione, oggi la valutazione è salita a 15. Di lui ha parlato Adrian Aliaj al quotidiano Sportske Novosti, è uno dei manager di Basic: «Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un’offerta. Due club hanno detto un mese e mezzo fa che avrebbero voluto chiudere l’affare in inverno e lasciarlo alla Dinamo fino all’estate, come nel caso di Sucic l’anno scorso, ma l’infortunio ha rallentato le cose, si sono fermati a metà lavoro». Valincic è fermo per un problema ad un piede, è interessato il metatarso. Sarà pronto alla ripresa del campionato di metà gennaio. Partirà in estate, sogna il salto in Italia. La Lazio dovrà fare un grosso investimento se perderà Marusic. Il montenegrino, che Sarri vuole confermare, ha avanzato una richiesta di due anni più opzione per firmare, a cifre superiore rispetto a quanto guadagna oggi, 1,7 milioni. La Lazio ha preso tempo. «Il prezzo di Moris si aggira tra i 16 e i 18 milioni di euro. Credo che possiamo raggiungere queste cifre. Potrebbe essere il terzino destro più costoso di sempre a lasciare la Croazia. Tuttavia, molti fattori determinano il prezzo, è un fatto in continua evoluzione e può variare facilmente. Dipende da come torna Moris dopo l’infortunio, da come gioca la Dinamo e dal mercato», le parole di Aliaj, ha aperto l’asta. La Lazio non potrà parteciparci se il prezzo salirà.

Cosa accadrà a gennaio

Sarri pensa all’oggi e al domani. Per gennaio aspetta una mezzala e un vice Zaccagni. Del terzino sinistro si è detto, serve la partenza di Tavares, sul prezzo pesa la percentuale del 35% da riconoscere all’Arsenal. Per la mezzala piacciono Samardzic e Brescianini dell’Atalanta, Mau punterebbe più sul primo che sul secondo. In uscita c’è anche Mandas, richiesto da Parma, Genoa (scambio con Leali), Torino (dove ritroverebbe Baroni) e Verona. Non vuole tornare in Grecia, potendo sceglierebbe la Premier.

