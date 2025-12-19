Provedel carica la Lazio: "Per battere la Cremonese servirà una partita perfetta"

"ll successo di Parma mi auguro che ci abbia dato entusiasmo e soprattutto la forza di credere ancora di più nel nostro lavoro quotidiano. Se lo facciamo nel modo migliore, può aiutarci a raggiungere risultati come quello di sabato scorso". Ivan Provedel lancia la Lazio . Contro i gialloblù è stato protagonista di un intervento super nel finale: una respinta a mano aperta sul tiro di Estevez , che è risultata decisiva per la vittoria degli uomini di Sarri: "Sono contento di aver respinto quel tiro e di aver aiutato la Lazio a centrare la vittoria in quel modo".

Provedel punta la Cremonese: "Sono ben organizzati"