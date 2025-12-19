Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Provedel carica la Lazio: "Per battere la Cremonese servirà una partita perfetta"

Il numero uno biancoceleste alla vigilia della sfida con i lombardi: "Spero che la vittoria di Parma ci abbia regalato entusiasmo"
2 min
"ll successo di Parma mi auguro che ci abbia dato entusiasmo e soprattutto la forza di credere ancora di più nel nostro lavoro quotidiano. Se lo facciamo nel modo migliore, può aiutarci a raggiungere risultati come quello di sabato scorso". Ivan Provedel lancia la Lazio. Contro i gialloblù è stato protagonista di un intervento super nel finale: una respinta a mano aperta sul tiro di Estevez, che è risultata decisiva per la vittoria degli uomini di Sarri: "Sono contento di aver respinto quel tiro e di aver aiutato la Lazio a centrare la vittoria in quel modo".

Provedel punta la Cremonese: "Sono ben organizzati"

Per la sedicesima giornata di campionato, arriverà all'Olimpico la Cremonese di Nicola: "E' una squadra forte e organizzata, sarà una partita difficile, dove i dettagli faranno la differenza. Servirà una Lazio perfetta per vincere", ribadisce Provedel, che poi fa un bilancio dell'anno appena trascorso. "ll 2025 mi ha dato la possibilità di allenarmi per cercare di migliorare e soprattutto di giocare per la Lazio. Spero che anche il nuovo anno possa regalarmi esattamente le stesse cose". Provedel è il portiere con più parate del campionato e non nasconde la speranza di rientrare nel giro azzurro: "Aver avuto la possibilità di incontrare a Formello il ct Gattuso quest'estate è stato bello. Il mio obiettivo è pensare solo a fare il massimo con la Lazio, poi tutto quello che arriverà lo prenderò con entusiasmo". Il numero uno biancoceleste è alla quarta stagione nella capitale: "Essere ancora qui dopo quattro stagioni per me è un orgoglio. Spero di poter rimanere ancora a lungo, darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia". 

