Lazio, oggi Isaksen rientra a lavorare in gruppo

ROMA - Parte dell'allenamento in gruppo. È il passo in avanti fatto ieri da Isaksen, tornato parzialmente a lavorare con i compagni. Il danese, salvo sorprese, oggi si riaggregherà in via definitiva e risponderà presente a Udine. Si era fermato all'intervallo della sfida con il Bologna (7 dicembre), aveva sbloccato il risultato prima dello stop per il problema all'adduttore sinistro. I successivi accertamenti avevano evidenziato una lesione di basso grado. Una notizia positiva per Sarri, costretto di nuovo ad affrontare una partita in piena emergenza. Le defezioni sono quasi tutte a centrocampo. Guendouzi e Basic sono squalificati, oggi arriverà il responso del ricorso fatto dal club per il croato (aveva rimediato 2 giornate per il colpo rifilato a Estevez contro il Parma). Dele-Bashiru è in Coppa d'Africa. Rovella ancora ai box, dovrebbe rivedersi a inizio gennaio.