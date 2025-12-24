Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
Lazio, oggi Isaksen rientra a lavorare in gruppo

Il tecnico prepara la trasferta di Udine in piena emergenza: ma almeno ritrova il danese
Carlo Roscito
2 min
ROMA - Parte dell'allenamento in gruppo. È il passo in avanti fatto ieri da Isaksen, tornato parzialmente a lavorare con i compagni. Il danese, salvo sorprese, oggi si riaggregherà in via definitiva e risponderà presente a Udine. Si era fermato all'intervallo della sfida con il Bologna (7 dicembre), aveva sbloccato il risultato prima dello stop per il problema all'adduttore sinistro. I successivi accertamenti avevano evidenziato una lesione di basso grado. Una notizia positiva per Sarri, costretto di nuovo ad affrontare una partita in piena emergenza. Le defezioni sono quasi tutte a centrocampo. Guendouzi e Basic sono squalificati, oggi arriverà il responso del ricorso fatto dal club per il croato (aveva rimediato 2 giornate per il colpo rifilato a Estevez contro il Parma). Dele-Bashiru è in Coppa d'Africa. Rovella ancora ai box, dovrebbe rivedersi a inizio gennaio.

Sarri e l'ipotesi cambio modulo

Davanti mancherà Dia, ma Sarri ritroverà i suoi esterni titolari. Zaccagni si riprenderà la maglia a sinistra (era squalificato contro la Cremonese), Isaksen ha tre giorni per tentare il sorpasso (difficile) su Cancellieri: entrerà in corsa, probabile staffetta. Il lavoro tattico (ieri doppia sgambata) chiarirà le intenzioni del tecnico: sono rimasti gli allenamenti di oggi pomeriggio (ore 15), quelli di Natale e Santo Stefano (10,30). Sarri potrebbe cambiare modulo aggiungendo un attaccante al posto di un centrocampista oppure continuare con il 4-3-3 schierando però dall'inizio tutti gli uomini a disposizione in mediana (Cataldi tra Vecino e Belahyane). Scelte da definire durante le Feste.

