Udinese-Lazio, legittimo sospetto

Ancora una volta la Lazio grida al ladro al ladro senza che i carabinieri accorrano. Quello preso al 95’ è un gol farlocco secondo i più, regolarissimo secondo altri fra i quali l’arbitro Colombo e i suoi colleghi della sala Var. Si disputa, nel dopo partita, sul tempo che passa fra il pallone sul braccio di Davis e il tiro vincente dello stesso attaccante, dirimente che rende e renderà sempre discutibile uno degli articoli più strampalati del r