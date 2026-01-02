Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
Sarri torna in panchina dopo l'operazione: come sarà la nuova Lazio senza Castellanos

L'allenatore biancoceleste al lavoro a Formello in vista della partita contro il Napoli di domenica
Carlo Roscito
3 min
Sarri Lazio Castellanos
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La conferma in attacco è una diretta conseguenza delle ultime prove e delle notizie di mercato. Noslin guiderà il tridente della Lazio contro il Napoli. Il nuovo ballottaggio offensivo verrà risolto dall'operazione in uscita che vede coinvolto Castellanos, destinato al West Ham. Toccherà all'olandese come già successo a Udine nell'ultima gara dell'anno solare. Era stata la prima con l'ex Verona schierato dal primo minuto. Gli ingressi convincenti nelle partite precedenti, soprattutto quello decisivo nella trasferta al Tardini, avevano spinto Sarri a concedergli una chance sabato. Dopodomani la decisione verrà ribadita a causa della trattativa con il Taty protagonista: l'argentino non sarà nemmeno convocato per il big match del 4 gennaio. Noslin sicuro centravanti, quindi, autore finora di 2 gol in campionato: dovrà garantire lui le reti vista pure l'assenza di Dia, ora impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal. Zaccagni certo del posto sulla sinistra, è l'altra maglia non in discussione. Il dubbio maggiore rimane la sfida a destra tra Isaksen e Cancellieri.  

La difesa

Anche per la difesa sarà una prova d'urto. Subito un test complicato per la linea di Sarri, dovrà limitare Hojlund e Neres. Saranno scelti gli stessi quattro delle ultime due partite: Marusic e Pellegrini terzini, Gila e Romagnoli a formare la coppia centrale a protezione di Provedel. Conte si presenterà a Roma con il terzo miglior attacco della Serie A, di fronte si ritroverà la seconda difesa del campionato. Le gerarchie arretrate sembrano essersi fissate, tutti gli altri rincorrono gli attuali titolari. Sarri spera di non rimanere deluso contro una delle avversarie più pericolose. Per il tecnico sarà una partita speciale anche a livello personale: è tornato a Formello mercoledì, dopo l’intervento chirurgico di ablazione transcatetere a cui si è sottoposto lunedì al Policlinico di Tor Vergata (a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale). Sarà in panchina domenica. 

Sarri dirige l'allenamento

La sua preparazione alla gara è di fatto cominciata, la presenza costante sul campo verrà comunque valutata quotidianamente. Dopo il riposo concesso alla rosa nella giornata di ieri, oggi l'allenatore sarà di nuovo nel centro sportivo per seguire il lavoro verso il big match. È stata programmata una doppia seduta, alle ore 11 e alle 15, la rifinitura è domani alle 15.30. A differenza di Udine si potrà contare sul centrocampo di riferimento. Guendouzi, Cataldi e Basic sono pronti a ricomporre il terzetto: il francese e il croato hanno scontato le rispettive squalifiche e torneranno a muoversi ai lati del regista. Vecino e Belahyane utilizzabili dalla panchina. 

