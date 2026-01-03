Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Live
Zaccagni sincero: "Neres impressionante. Il Napoli è la squadra più forte"  

Il capitano della Lazio però non teme la squadra di Conte: "Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria"
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La sfida tra Lazio di Sarri e il Napoli si avvicina. Zaccagni mette il focus sull'undici di Conte: "Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres". 

Lazio, Zaccagni ci crede 

"Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima. Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta", ha aggiunto il capitano biancoceleste. 

 

 

 

 

