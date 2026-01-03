Zaccagni sincero: "Neres impressionante. Il Napoli è la squadra più forte"  

La sfida tra Lazio di Sarri e il Napoli si avvicina. Zaccagni mette il focus sull'undici di Conte: "Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres".

Lazio, Zaccagni ci crede

"Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima. Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta", ha aggiunto il capitano biancoceleste.