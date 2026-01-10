Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Lazio, guarda Guendouzi: gol all'esordio con il Fenerbahce

Lazio, guarda Guendouzi: gol all'esordio con il Fenerbahce

Il centrocampista francese impiega meno di mezz'ora per lasciare il segno in Turchia
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Un tiro secco, dal limite dell'area di rigore: una traiettoria imprendibile per il portiere del Galatasary Guvenc. Matteo Guendouzi si è presentato così ai suoi nuovi tifosi del Fenerbahce. L'ex centrocampista della Lazio ha sbloccato il risultato nel match con il Galatasaray, valevole per la Supercoppa turca, con un bel gol, segnato dopo soli 28' di gioco.

Guendouzi, gol all'esordio con il Fenerbahce

Una rete bella e importante, che è stata festeggiata a lungo con i suoi nuovi compagni. Guendouzi, che ha vestito la maglia della Lazio dall'agosto del 2023 al gennaio del 2026, ha esordito nel modo migliore. La società biancoceleste lo ha sostituito con Taylor, centrocampista proveniente dall'Ajax. 

