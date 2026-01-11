Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri: "Spero che la società faccia due o tre colpi estivi per il salto di qualità"

Il tecnico della Lazio esulta per la vittoria sul Verona, applaude i tifosi e manda messaggi alla dirigenza
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio torna da Verona con una vittoria importante per 0-1 nella 20ª giornata di Serie A, e Maurizio Sarri si mostra soddisfatto ai microfoni di Sky. Il tecnico biancoceleste sottolinea innanzitutto il valore del successo per l’ambiente:Dare una soddisfazione ai nostri tifosi, per noi, è tanta roba. La partita era importante, forse più per noi che per loro”, ha dichiarato. Sarri ha evidenziato come la squadra abbia gestito bene il match, pur riconoscendo qualche difficoltà in fase offensiva: “La squadra ha fatto una buona partita, ma facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose il volume di gioco che produciamo. Oggi è andata bene, ma la gara è stata sotto controllo per predominio territoriale e possesso palla. Loro ripartivano bene, non era semplice”.

Sarri e il futuro: quali sono i progetti

Il tecnico ha poi parlato dei nuovi acquisti, Taylor e Ratkov: “Per caratteristiche ed esperienze, Kenneth può integrarsi più velocemente. Petar viene da contesti diversi ed è più giovane, quindi potrebbe avere bisogno di più tempo. Mi auguro di no, ma è un’ipotesi da mettere in conto. Stiamo cercando di creare una base, sperando che la società faccia due o tre inserimenti quest’estate per fare il salto di qualità. La sensazione è che da questo gruppo possano uscire sette-otto giocatori di livello”. Il tecnico ha concluso spiegando che la società e lo staff non hanno fissato obiettivi concreti a livello di classifica: “È un anno così, non ci siamo posti obiettivi materiali, e anche la società è d’accordo”.

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

La Lazio passa a Verona: decide l'autogol di NelssonLazio, tutto su Toth

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS