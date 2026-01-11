La Lazio torna da Verona con una vittoria importante per 0-1 nella 20ª giornata di Serie A, e Maurizio Sarri si mostra soddisfatto ai microfoni di Sky. Il tecnico biancoceleste sottolinea innanzitutto il valore del successo per l’ambiente: “Dare una soddisfazione ai nostri tifosi, per noi, è tanta roba. La partita era importante, forse più per noi che per loro”, ha dichiarato. Sarri ha evidenziato come la squadra abbia gestito bene il match, pur riconoscendo qualche difficoltà in fase offensiva: “La squadra ha fatto una buona partita, ma facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose il volume di gioco che produciamo. Oggi è andata bene, ma la gara è stata sotto controllo per predominio territoriale e possesso palla. Loro ripartivano bene, non era semplice”.

Sarri e il futuro: quali sono i progetti

Il tecnico ha poi parlato dei nuovi acquisti, Taylor e Ratkov: “Per caratteristiche ed esperienze, Kenneth può integrarsi più velocemente. Petar viene da contesti diversi ed è più giovane, quindi potrebbe avere bisogno di più tempo. Mi auguro di no, ma è un’ipotesi da mettere in conto. Stiamo cercando di creare una base, sperando che la società faccia due o tre inserimenti quest’estate per fare il salto di qualità. La sensazione è che da questo gruppo possano uscire sette-otto giocatori di livello”. Il tecnico ha concluso spiegando che la società e lo staff non hanno fissato obiettivi concreti a livello di classifica: “È un anno così, non ci siamo posti obiettivi materiali, e anche la società è d’accordo”.