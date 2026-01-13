Lazio, rivoluzione nel settore giovanile: ecco dove e come vedere tutte le partite gratis

Novità importanti in casa Lazio . Ora è ufficiale : il club guidato da Claudio Lotito ha annunciato che trasmetterà in diretta streaming gratuitamente tutte le partite casalinghe delle formazioni giovanili biancocelesti . Un segnale importante per il calcio italiano, utile ad avvicinare appassionati e tifosi della Lazio ai talenti del futuro. A partire dal prossimo weekend (17-18 gennaio), gli utenti registrati alle piattaforme digitali della società (app e sito del club) potranno seguire grazie i match casalinghi delle giovanili dall’under 14 all’under 18 , con produzione, regia e commento editoriale interamente realizzati dalla Lazio.

Lazio, rivoluzione nel settore giovanile. Enrico Lotito: "Visione che guarda al lungo periodo"

A margine dell'annuncio ufficiale della Lazio, sono arrivate le parole di Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile biancoceleste: "Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro Settore Giovanile. Dare visibilità al lavoro quotidiano che si svolge sui campi significa riconoscere il valore di un sistema che mette al centro formazione, metodo e senso di appartenenza. La possibilità di raccontare in modo strutturato il percorso dei nostri ragazzi rafforza la responsabilità educativa e sportiva del Club e crea un collegamento diretto tra il vivaio, le famiglie e l’intero mondo Lazio. È una visione che guarda al lungo periodo e che accompagna la crescita dei giovani, dentro e fuori dal campo. Un ringraziamento particolare va al nostro partner tecnico Gazzetta Regionale, che ha supportato con convinzione questo progetto fin dalle fasi iniziali, condividendone obiettivi e visione. Il contributo di chi lavora al nostro fianco è fondamentale per continuare a costruire un Settore Giovanile solido, moderno e all’altezza delle ambizioni della S.S. Lazio".