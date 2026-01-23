Lazio, i convocati di Sarri contro il Lecce: la decisione su Romagnoli e non solo

Sono ventiquattro i giocatori a disposizione dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in vista della trasferta a Lecce in programma domani, sabato 24 gennaio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A (calcio d'inizio alle 20:45). Nell'elenco figurano Romagnoli (sempre più vicino all'addio), Basic e Vecino. Assenti Rovella e Cataldi (squalificato).