venerdì 23 gennaio 2026
Lazio, i convocati di Sarri contro il Lecce: la decisione su Romagnoli e non solo

Sono ventiquattro i giocatori a disposizione del tecnico dei biancocelesti per la trasferta in Salento: due assenti
Sono ventiquattro i giocatori a disposizione dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in vista della trasferta a Lecce in programma domani, sabato 24 gennaio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A (calcio d'inizio alle 20:45). Nell'elenco figurano Romagnoli (sempre più vicino all'addio), Basic e Vecino. Assenti Rovella e Cataldi (squalificato).

Lecce-Lazio, i convocati di Sarri

L'elenco completo dei convocati di Sarri per Lecce-Lazio.

  • Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.
  • Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.
  • Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino.
  • Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

