23:43

La resa di Sarri: "Chiedo una salvezza tranquilla"

"A questo finale di stagione chiedo una salvezza tranquilla. Le possibilità di entrare in Europa sono sempre state limitate e ora abbiamo anche perso un paio di giocatori importanti. Serve realismo e bisogna guardare avanti".

23:40

La promessa di Sarri

"A inizio stagione avevo detto che sarei andato avanti a tutti i costi per rispetto verso i tifosi: quella era una promessa e ho tutta l’intenzione di mantenerla. Quando un giocatore arriva in un contesto come il mio è normale che incontri qualche difficoltà iniziale, soprattutto se è giovane e non conosce la lingua. Il campionato italiano è complesso dal punto di vista tattico e questi ragazzi fanno fatica ad adattarsi, con me forse ancora di più".

23:39

Sarri sull'addio di Romagnoli

"Se dovesse partire, inevitabilmente si comincerebbe a subire qualche gol in più. La società mi ha chiesto cosa ne pensassi e io ho risposto che per me era una soluzione infattibile, poi sul mercato le decisioni spettano a loro".

23:35

L'ammissione di Sarri sullo spogliatoio

"Sono tutte questioni a cui non c’è nemmeno bisogno di rispondere. Dieci giorni fa un giocatore è andato via dopo essere venuto nel mio ufficio in lacrime. Non esiste alcun problema di feeling tra me e la squadra. È normale che in un gruppo ci sia sempre qualcuno meno soddisfatto, soprattutto quando hai 25 giocatori e molti giovani. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt’altro”.

23:30

L'amore dei tifosi

Sarri a Dazn ha continuato: "I cori dei tifosi per me? Provo un’immensa gratitudine per tutto l’affetto che mi stanno dimostrando, ma c’è anche una grande frustrazione perché so che in questo momento non riusciamo a ripagarli come vorremmo e questo mi pesa molto. La Lazio è una realtà enorme e speciale, difficile da capire se non la si vive da dentro".

23:24

Sarri rassegnato: "La luce in fondo al tunnel..."

"Se vedo una direzione in fondo al tunnel? In questo momento no, non ne ho idea. A bocce ferme avremo qualche certezza in più. La sensazione mi porta a dire di no, anche se potrei essere smentito. Aspettiamo e vediamo". Si chiude così l'intervista al tecnico della Lazio a Sky Sport.

23:22

Il problema degli attaccanti

"Dia nei primi quindici minuti non ha fatto male, poi però gli sono arrivati molti palloni sporchi e quello non è il suo lavoro. Ratkov mi sembra in crescita, così come Taylor. In questo momento abbiamo attaccanti che fanno fatica a concretizzare le occasioni e forse la responsabilità è anche nostra, perché non sempre li mettiamo nelle condizioni migliori. È un aspetto da valutare, anche se non è semplice farlo".

23:20

"Per ora c'è un ridimensionamento"

Non ha dubbi Sarri sul mercato visto fin qui: " Se la Lazio si stia ridimensionando? Al momento sì, poi tireremo le somme alla fine. La società parla di costruire una squadra giovane e di valore, ma a me l’età interessa poco: la qualità non ha anagrafe. La squadra ha fatto ciò che era nelle sue possibilità dopo una settimana complicata. Dal punto di vista tattico non ho nulla da rimproverare, ma nel primo tempo abbiamo buttato via tantissimi palloni. Nella ripresa abbiamo sbagliato meno, però siamo mancati negli ultimi venticinque metri: è un problema che facciamo fatica a risolvere".

23:15

Le prime parole di Sarri

"Alla gente della Lazio ho detto molte cose. Ho spiegato che quest’anno avrei fatto di tutto, accettando anche dei compromessi, perché ho fatto una promessa e intendo mantenerla, soprattutto per l’amore enorme e impagabile che sto ricevendo. La Lazio ha una storia importante, che da fuori è difficile comprendere fino in fondo: è un amore incondizionato che si può capire davvero solo vivendolo dall’interno...". Queste le prime parole di Maurizio Sarri ha Sky.

23:01

Il dato negativo del primo tempo della Lazio

Zero conclusioni tentate, nessuna nello specchio e zero expected goals. È il bilancio impietoso della Lazio al termine del primo tempo contro il Lecce, che invece ha provato la via del gol sette volte, impegnando Provedel in un’occasione.

22:45

La classifica della Lazio

I biancocelesti dopo lo 0-0 rimangono al nono posto con 29 punti. Lo score delle ultime 5: due pari, due sconfitte e una sola vittoria.

22:39

Tra poco le parole di Sarri

Maurizio Sarri tra poco parlerà alle tv e in conferenza stampa dopo la sfida contro il Lecce.

Lecce