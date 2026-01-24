Sarri e il retroscena su Guendouzi: "Dieci giorni fa è venuto nel mio ufficio e...". Poi si scatena sulla cessione di Romagnoli

Sarri non le manda a dire e ai microfoni di Dazn si sfoga nel post partita di Lecce-Lazio. Il tecnico biancoceleste non vuol sentir parlare di rottura con i giocatori, un tema che non esiste. Vietato usare questo pretesto per giustificare le partenze, come ipotizzato dalla telefonata del presidente Lotito con un tifoso diventata virale nelle ultime ore. "Dieci giorni fa è andato via un giocatore, è venuto nel mio ufficio e ha pianto", ha detto Sarri parlando probabilmente di Matteo Guendouzi, volato in Turchia al Fenerbahce nel mercato di gennaio. "Non c’è un problema di feeling tra me e la squadra. L'argomentazione non è questa. Se poi si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri, mi sembra un pochino brutto sinceramente. Anche perché a me i giocatori che sono partiti hanno detto cose completamente diverse".