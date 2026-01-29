Pellegrini sul momento della Lazio: "Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione"
Luca Pellegrini ha parlato del periodo difficile in casa Lazio: "Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione", così ha affermato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa all'Olimpico. "Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa". Volge al termine anche una sessione invernale di mercato che ha visto tanti cambiamenti e nuove facce a Formello: "Stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità . Spero che ci possano dare una mano".
Lazio, Pellegrini: "Rimango fiducioso per il resto della stagione"
Pellegrini ha poi raccontato il suo "doppio ruolo" da calciatore e tifosi della Lazio: "In questo momento la cosa più complicata è separare l'emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un'arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall'altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente, però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione".