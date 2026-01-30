La mossa di Sarri verso il Genoa che apre all'addio di Romagnoli: nella Lazio convocato Maldini
Tra Alessio Romagnoli e la Lazio sembra ormai davvero finita. Il difendore biancoceleste non fa parte dell'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera contro il Genoa di De Rossi. Il difensore, infatti, in settimana ha svolto un solo allenamento, motivo per il quale non ci sarà.
L'Al Sadd insiste con la Lazio per Romagnoli
Ma dietro la sua mancata convocazione c'e anche il mercato con, nonostante la chiusura della Lazio a una sua partenza, la corte serrata dell'Al Sadd che vorrebbe chiudere l'affare. C'è, invece, Daniel Maldini, alla prima convocazione in biancoceleste e in ballottaggio con Dia per una maglia da titolare in attacco.
La lista completa dei convocati della Lazio contro il Genoa
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni