venerdì 30 gennaio 2026
La mossa di Sarri verso il Genoa che apre all'addio di Romagnoli: nella Lazio convocato Maldini

Il nome del difensore biancoceleste non risulta nella lista dei convocati per la sfida di stasera contro gli uomini di De Rossi in un'Olimpico che si preannuncia deserto
Tra Alessio Romagnoli e la Lazio sembra ormai davvero finita. Il difendore biancoceleste non fa parte dell'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera contro il Genoa di De Rossi. Il difensore, infatti, in settimana ha svolto un solo allenamento, motivo per il quale non ci sarà.

L'Al Sadd insiste con la Lazio per Romagnoli

Ma dietro la sua mancata convocazione c'e anche il mercato con, nonostante la chiusura della Lazio a una sua partenza, la corte serrata dell'Al Sadd che vorrebbe chiudere l'affare. C'è, invece, Daniel Maldini, alla prima convocazione in biancoceleste e in ballottaggio con Dia per una maglia da titolare in attacco. 

La lista completa dei convocati della Lazio contro il Genoa

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni

