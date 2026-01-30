Corriere dello Sport.it
Sarri diretta dopo Lazio-Genoa: interviste e conferenza stampa live

Il tecnico biancoceleste commenta la sfida decisa da Cataldi nei minuti di recupero: gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
Lazio

Lazio

Aggiorna

La protesta dei tifosi, l'Olimpico deserto, le incognite di mercato. La Lazio avanti di due gol, poi la rimonta del Genoa. Nei minuti di recupero il rigore di Cataldi che regala la vittoria ai biancocelesti. Al termine della partita ecco le parole di Maurizio Sarri. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

23:21

Sarri e il giudizio sugli attaccanti

“Raktov è presente in area, Maldini è bravo a giocare con la squadra. Deve migliorare nel scaricare il pallone e attaccare l’area. Raktov viene da un campionato diverso, non conosce l’italiano. Da Daniel mi aspetto un’evoluzione, l’altro è da scoprire”.

23:19

Le prime parole di Sarri

“La mia esultanza alla fine? Sono settimane difficili per motivi molteplici. Sono contento della risposta della squadra in una serata particolare senza tifosi. Non è stato facile. Come ho detto ai ragazzi: quello dei tifosi è l’ennesimo gesto d’amore”, queste le prime parole di Sarri a Dazn.

22:59

La classifica della Lazio

La Lazio è ora ottava con 32 punti. Distante la zona Europa, occupata al momento dal Como (sesto) a quota 40.

22:45

Lazio, parla Sarri

Prima del fischio d'inizio, Maurizio Sarri aveva parlato così della serata surreale: "Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre". Tra poco le parole del tecnico post Lazio-Genoa.

Roma

