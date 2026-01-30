Sarri diretta dopo Lazio-Genoa: interviste e conferenza stampa live

23:21

Sarri e il giudizio sugli attaccanti

“Raktov è presente in area, Maldini è bravo a giocare con la squadra. Deve migliorare nel scaricare il pallone e attaccare l’area. Raktov viene da un campionato diverso, non conosce l’italiano. Da Daniel mi aspetto un’evoluzione, l’altro è da scoprire”.

23:19

Le prime parole di Sarri

“La mia esultanza alla fine? Sono settimane difficili per motivi molteplici. Sono contento della risposta della squadra in una serata particolare senza tifosi. Non è stato facile. Come ho detto ai ragazzi: quello dei tifosi è l’ennesimo gesto d’amore”, queste le prime parole di Sarri a Dazn.

22:59

La classifica della Lazio

La Lazio è ora ottava con 32 punti. Distante la zona Europa, occupata al momento dal Como (sesto) a quota 40.

22:45

Lazio, parla Sarri

Prima del fischio d'inizio, Maurizio Sarri aveva parlato così della serata surreale: "Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre". Tra poco le parole del tecnico post Lazio-Genoa.

