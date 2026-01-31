Protesta Lazio, arrivano i dati della Questura: quanti erano i tifosi a Ponte Milvio

Il giorno dopo la protesta dei tifosi della Lazio , arrivano i dati raccolti dalla Questura sulle presenza effettive: erano circa 600 i tifosi biancocelesti che si sono riuniti ieri sera a Ponte Milvio , a Roma . La protesta è andata in scena mentre all'Olimpico veniva disputato il match con il Genoa , valido per la ventitreesima giornata di Serie A e vinto per 3-2 dai biancocelesti.

Protesta Lazio, le presenze rilevate attraverso droni e agenti

I dati raccolti da Questura e Carabinieri, che hanno rilevato le presenze tramite droni e agenti presenti sul luogo, hanno quantificato il numero di supporters della Lazio che hanno affollato il piazzale all'ombra della Torretta Valadier dopo la scelta di non entrare allo stadio come forma di protesta nei confronti della società.