sabato 31 gennaio 2026
Protesta Lazio, arrivano i dati della Questura: quanti erano i tifosi a Ponte Milvio

Droni e agenti presenti sul luogo hanno quantificato la presenza dei supporters biancocelesti rimasti fuori dall'Olimpico nel corso del match con il Genoa
TagsLazioProtesta LazioLazio-Genoa
Il giorno dopo la protesta dei tifosi della Lazio, arrivano i dati raccolti dalla Questura sulle presenza effettive: erano circa 600 i tifosi biancocelesti che si sono riuniti ieri sera a Ponte Milvio, a Roma. La protesta è andata in scena mentre all'Olimpico veniva disputato il match con il Genoa, valido per la ventitreesima giornata di Serie A e vinto per 3-2 dai biancocelesti.

Protesta Lazio, le presenze rilevate attraverso droni e agenti

I dati raccolti da Questura e Carabinieri, che hanno rilevato le presenze tramite droni e agenti presenti sul luogo, hanno quantificato il numero di supporters della Lazio che hanno affollato il piazzale all'ombra della Torretta Valadier dopo la scelta di non entrare allo stadio come forma di protesta nei confronti della società.

