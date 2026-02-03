Tensione Lazio: Romagnoli si è allenato, si attendono le mosse di Lotito

ROMA - Guendouzi non ha erede e Sarri non può permettersi un Romagnoli fuori rosa, ha due centrali (Gila e Provstgaard). Alessio ieri mattina si è allenato da solo a Formello, un segnale di ripartenza. Oggi conta di rientrare in gruppo, la ripresa è alle 15. Si capirà se il Lotito furente di sabato ha smaltito la furia scatenata dal no finale del difensore. La Lazio aveva aperto alla cessione all’Al-Sadd a patto che Romagnoli rinunciasse agli stipendi di novembre, dicembre e gennaio . Alessio, nel pieno dei suoi diritti, non ha acconsentito rinunciando ai 18 milioni dell’Al-Sadd, ma in Qatar conta di andarci a luglio. Ieri la reazione del suo manager, Enzo Raiola , oggi si valuterà la reazione di Lotito, fino a ieri nessuna replica. A Formello è iniziata l’opera diplomatica per evitare la spaccatura definitiva. Poi toccherebbe a Sarri decidere se rilanciare subito Romagnoli contro la Juve o se fargli scontare una penitenza. Non è nelle condizioni ideali per farlo. Romagnoli a Lecce aveva dato disponibilità per giocare pur di partire. Prima del Genoa avrebbe ricevuto un permesso per la nascita del figlio e per il mercato incombente.

Le parole dell'agente di Romagnoli

È cruciale l’uscita di Enzo Raiola, ha parlato a Sky e non è stato tenero nella ricostruzione dei fatti: "Da circa un anno e mezzo Romagnoli ha capito che non c’è un futuro alla Lazio". Sulla trattativa Lazio-Al-Sadd: "Dopo le dichiarazioni del presidente (post-Lecce) non si poteva andare avanti perché c’era la volontà della Lazio di trattenerlo. La settimana è poi trascorsa tra la nascita del figlio di Alessio e un po’ di recupero fisico perché era reduce da un affaticamento. Così arriviamo a sabato, l’ultimo giorno di mercato in Qatar". Altro capitolo, le richieste della Lazio: "Ci hanno contattati, volevano trovare un accordo. La proposta già ricevuta dall’Al-Sadd non era ritenuta soddisfacente... La Lazio ha risposto con una richiesta che lo sceicco ha ritenuto non accettabile. C’è stata così una prima frenata, poi una seconda sulle condizioni di pagamento, intanto il tempo scorreva, eravamo arrivati alle 20-20.30". La stoccata sugli stipendi: "Non capiamo - ha detto Raiola - perché siamo a gennaio e ancora non sono stati pagati gli stipendi, è un sistema che in Italia si verifica frequentemente. Questo diventa un ricatto contro i giocatori...". Sul rinnovo mancato: "Non c’è mai stata una proposta di rinnovo già dopo il primo anno. Dopo la qualificazione in Champions aspettavamo una chiamata...". E’ da un anno che la Lazio immagina un futuro senza Romagnoli, ecco la conferma: "Già la scorsa estate c’erano state alcune situazioni in cui avevamo capito che la Lazio voleva privarsi di Romagnoli. Con l’arrivo di Sarri un po’ è cambiata la storia". Gli scenari: "Alessio continuerà il suo percorso con la Lazio...". Sul futuro in Qatar: "Se l’Al-Sadd tornerà alla carica in estate? Tutto può succedere. Da adesso a giugno cambieranno tanti scenari, ma comunque ci proveremo perché la volontà di Alessio è quella di continuare a giocare almeno 6-7 anni e io glielo auguro".

Gli stipendi che mancano

Sul tema degli stipendi Raiola è intervenuto anche a Radio Sportiva: "La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà". Forte l’irritazione della società, certa di essere in regola con le norme. L’ultimo stipendio pagato è ottobre, Lotito paga da sempre vicino alla scadenza prevista. La prossima è il 16 febbraio per gli stipendi di novembre e dicembre, gennaio entro marzo. Quelli che Romagnoli pretendeva e aspetta.