Lazio, continua la protesta dei tifosi: "Con l'Atalanta Curva Nord vuota"

La protesta dei tifosi biancocelesti contro la dirigenza proseguirà. Il tifo organizzato ha deciso di disertare gli spalti in occasione della gara casalinga contro l'Atalanta, in programma allo stadio Olimpico sabato 14 febbraio e ripetendo quanto fatto nel match con il Genoa. "In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo", si legge in un comunicato a firma "il tifo organizzato".