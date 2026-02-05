Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, continua la protesta dei tifosi: "Con l'Atalanta Curva Nord vuota"© BARTOLETTI

Lazio, continua la protesta dei tifosi: "Con l'Atalanta Curva Nord vuota"

Il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di lasciare vuoti gli spalti, come già accaduto contro il Genoa
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La protesta dei tifosi biancocelesti contro la dirigenza proseguirà. Il tifo organizzato ha deciso di disertare gli spalti in occasione della gara casalinga contro l'Atalanta, in programma allo stadio Olimpico sabato 14 febbraio e ripetendo quanto fatto nel match con il Genoa. "In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo", si legge in un comunicato a firma "il tifo organizzato".

La scelta in vista di Lazio-Atalanta

"Dopo una riunione che ha coinvolto tutti i gruppi del tifo organizzato è stato stabilito che la protesta andrà avanti ad oltranza ma ogni decisione sulla metodologia da adottare verrà presa di volta in volta in base all’evoluzione degli eventi e verrà comunicata preventivamente in modo da non provocare disagi a tutti i fratelli laziali, e quindi, in occasione di Lazio-Atalanta - viene specificato - non entreremo e resteremo nuovamente a Ponte Milvio a tifare la Lazio”.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Romagnoli aspetta le mosse di SarriCaso Lazio, Romagnoli ancora out

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS