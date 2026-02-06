Caos Lazio, il ds Fabiani di fuoco su Romagnoli: "Lo ringrazio, ma andremo davanti a un magistrato". Poi annuncia Pedraza

Lazio, le dichiarazioni del ds Fabiani

Ma non solo, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto il punto sui malumori che sta vivendo tutto l'ambiente biancoceleste: "Credo sia arrivato il momento di abbassare tutti i toni e parto dal sottoscritto, si è venuto a creare un clima non bello che per la verità si respira all'esterno del nostro ambito lavorativo. [...] Non nascondo che probabilmente ci abbiamo messo anche del nostro. Caso Romagnoli? Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Ogni singolo tifoso deve avere la percezione che ci sono dei professionisti e degli impiegati che operano giorno e notte per il bene della Lazio. Chi vi parla viene da un anno tremendo per vicende familiari, ma non ha mai fatto mancare il supporto alla società, ai giocatori e allo staff. È brutto dirlo, ma il giorno in cui mio nipote si toglie un rene io non c'ero, ero qui per lavorare al servizio della Lazio. Se avrò fatto bene o male lo dirà il tempo, ma da qualche anno a questa parte ho gettato le basi per far sì che chi mi succederà per coltivare quelle ambizioni che ogni squadra deve avere troverà basi solide, roba che non ho trovato io. [...] Io devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, che in tutta questa vicenda è stato l'unico a usare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo abbia rifiutato perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma devono sapere questi signori che non si sono comportati bene, questi signori che risponderanno compreso Raiola dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. [...] Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunziato mediatori e presunti tali che volevano recare un danno al mondo Lazio. [...] Ricordate che il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo ma come si accorge che lo prendi per il culo ti lascia. Spero che questo messaggio arrivi ai mercanti, interni ed esterni. Fino a quando ci sarà Fabiani nessuno sfrutterà la Lazio. [...] All'indomani del fatto che va via Guendouzi improvvisamente diventa un discepolo, prima però è uno scassacazzi perché si fa buttare fuori e fa come gli pare. Quella non è obiettività, Guendouzi è andato via perché l'ha voluto lui e io non trattengo nessuno, dimostrandolo anche con Romagnoli. Non ho messo sul mercato Castellanos, è stato lui a chiedere di andar via. Se poi c'è stata abilità nel farci qualche milione, almeno questo concedetemelo. Poi quei soldi sono stati reinvestiti".