lunedì 9 febbraio 2026
La Lazio va in ritiro a Coverciano: la decisione di Lotito prima della Coppa Italia

La Lazio va in ritiro a Coverciano: la decisione di Lotito prima della Coppa Italia

Il presidente dei biancocelesti era ieri a Torino. Scatta il piano per preparare la sfida con il Bologna
Daniele Rindone
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Lotito ieri allo Stadium, in trasferta non si vedeva da un anno. Da Torino a Firenze, poi a Coverciano. La Lazio dopo la Juve ha pernottato in Piemonte, oggi con un charter raggiungerà Firenze. Il ritiro pre-Coppa scatterà stamattina nel centro tecnico federale. Allenamento nel pomeriggio. Domani rifinitura sempre pomeridiana. Il trasferimento a Bologna avverrà mercoledì mattina, la squadra pranzerà in un hotel cittadino così da raggiungere il Dall’Ara nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il match col Bologna è fissato alle 21, in palio la semifinale di Coppa Italia. Da Bologna il rientro a Roma avverà dopo la partita in charter. Giovedì allenamento mattutino a Formello, venerdì doppia seduta, sabato il match con l’Atalanta. Domenica e lunedì riposo. E’ il programma di una settimana clou per la Lazio.

I cambi

Sarri ha perso Gila e Basic, doppia tegola. Pedro ha giocato ieri, a sinistra ci sono poche opzioni. Noslin o Cancellieri. Torna Pellegrini, squalificato a Torino, ma Tavares c’è.

