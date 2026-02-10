Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Lazio, Fabiani in missione: dov'è stato il ds e perché non era con Lotito e la squadra

Il dirigente biancoceleste non si trovava a Torino per la sfida con la Juve. Ha incontrato i manager di Diogo Leite
Carlo Roscito
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Viaggio di lavoro per il ds Angelo Fabiani. A differenza del presidente Lotito - dopo tanto tempo al seguito della squadra in trasferta - domenica sera il dirigente biancoceleste non era con il gruppo squadra a Torino per la partita contro la Juventus. Fabiani si trovava all’estero, resta un mistero la destinazione raggiunta, forse era a Lisbona per incontrare l’entourage di Diogo Leite. Ieri comunque era già rientrato a Roma (mentre la rosa sta lavorando a Coverciano in vista della gara di Bologna). A prescindere, resta da chiarire la situazione relativa al difensore dell’Union Berlino, il cui contratto con il club tedesco scade il prossimo 30 giugno.

Le parole del manager di Leite

Venerdì scorso in conferenza il ds aveva annunciato l’accordo verbale trovato con il calciatore a partire dalla prossima stagione. Dichiarazioni a cui sono seguite le parole pronunciate dall’avvocato del calciatore, in netta contraddizione con quanto detto a Formello: «Mai esistito alcun accordo con la Lazio», aveva dichiarato a poche ore di distanza. Il centrale, obiettivo svelato di mercato, ora è infortunato, anche per questo probabilmente la Lazio ha preferito temporeggiare prima della vera e propria firma.

