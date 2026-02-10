Stadio Flaminio, c'è l'annuncio ufficiale del comune: ecco quanto costerà alla Lazio

O ra è arrivata l'ufficialità, la Lazio ha presentato il progetto di riqualificazione per lo Stadio Flaminio. Se n'era parlato nei giorni scorsi, in tempi stretti Lotito si sarebbe fatto avanti con la sua proposta nelle sedi istituzionali. Nel pomeriggio di ieri, poi, i rumors si sono trasformati in realtà ed è stato lo stesso Comune di Roma a rendere noto il passo formale, il primo di un lungo iter: «Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzerann o e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare».

Il progetto della Lazio per il Flaminio

Lo scorso novembre il club biancoceleste aveva ricevuto il parere positivo da parte dell'Avvocatura capitolina in merito alla richiesta di ottenere i diritti di superficie dell'intera area del Flaminio. Si è trattato di uno step fondamentale, perché ha messo la Lazio nelle condizioni di poter acquistare formalmente l'impianto attraverso un contratto di diritto privato, facendo di fatto uscire lo stadio dal patrimonio indisponibile del Comune di Roma (che comunque farà in modo di mantenere indirettamente la capacità di controllo sul bene) ed evitando di dover ricorrere alla Concessione, un atto di diritto pubblico che di fatto avrebbe eventualmente portato la società a prendere "in affitto" il Flaminio. Dopo l'avallo ricevuto in merito alla percorribilità legale di questo nuovo iter, il pool di tecnici cui si è affidato Lotito per questo progetto ha adeguato il piano originario che era stato inizialmente preparato alle nuove esigenze, in particolar modo quelle finanziarie.

L'investimento milionario: ecco quanto costerà

Ecco, proprio in relazione a questo aspetto, il progetto presentato prevede un esborso complessivo da parte di Lotito di 480 milioni di euro, IVA compresa, per ottenere i diritti di superficie dello Stadio Flaminio per i prossimi 99 anni. Questi i dettagli della proposta, che adesso sarà analizzata da tutti gli organi istituzionali preposti in base scientifica dello Stato, della Regione e del Comune, per capire se le richieste della Lazio siano compatibili con le esigenze del sito urbano. Insomma, inizia un percorso lungo, ma il primo passo è stato finalmente compiuto.