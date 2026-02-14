Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri per la partita: sono cinque gli assenti© Getty Images

Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri per la partita: sono cinque gli assenti

L'allenatore biancoceleste chiama 23 giocatori per il match contro i nerazzurri di oggi alle 18: tutti i dettagli
1 min
TagsLazioatalantaSarri
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Sono 23 i convocati da Maurizio Sarri per la partita di oggi della sua Lazio, alle 18, contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti lo squalificato Romagnoli e gli infortunati Pedro, Lazzari, Zazzagni e Basic.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel.
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor.
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio-Atalanta: quote e pronosticoPedro infortunato, la situazione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS