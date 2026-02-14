Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri per la partita: sono cinque gli assenti
ROMA - Sono 23 i convocati da Maurizio Sarri per la partita di oggi della sua Lazio, alle 18, contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti lo squalificato Romagnoli e gli infortunati Pedro, Lazzari, Zazzagni e Basic.
I convocati della Lazio
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel.
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor.
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.