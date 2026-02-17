Tommaso Paradiso e il commento durissimo contro Lotito: "Ogni volta che sento che la Lazio non è in vendita…"

Tommaso Paradiso e la risposta a Lotito

"È iniziato con un discorso scritto, con le buone intenzioni, nel tentativo di conciliare con l’ambiente e con i tifosi. Poi la vera natura ha preso il sopravvento, esattamente come è successo nella conferenza stampa del direttore sportivo di qualche giorno fa. Arroganza e odio che strabordano dai pori della pelle, è più forte di loro. Ma noi non ci siamo mai sentiti così uniti. Ogni volta che sento le parole “la Lazio non è in vendita” mi arriva una mazzata pesante tra capo e collo ma le mazzate rendono più forti", le parole di Tommaso Paradiso.