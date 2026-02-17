Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Tommaso Paradiso e il commento durissimo contro Lotito: "Ogni volta che sento che la Lazio non è in vendita…"

Il cantautore romano risponde al presidente biancoceleste: tutti i dettagli
Tommaso Paradiso contro Lotito. Di nuovo. Il cantautore romano ha commentato il post della Lazio, confermando di non essere d'accordo con l'operato del presidente biancoceleste, che ha ribadito di non voler vendere il club.  

Tommaso Paradiso e la risposta a Lotito  

"È iniziato con un discorso scritto, con le buone intenzioni, nel tentativo di conciliare con l’ambiente e con i tifosi. Poi la vera natura ha preso il sopravvento, esattamente come è successo nella conferenza stampa del direttore sportivo di qualche giorno fa. Arroganza e odio che strabordano dai pori della pelle, è più forte di loro. Ma noi non ci siamo mai sentiti così uniti. Ogni volta che sento le parole “la Lazio non è in vendita” mi arriva una mazzata pesante tra capo e collo ma le mazzate rendono più forti", le parole di Tommaso Paradiso.

 

 

 

