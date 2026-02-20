Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, la categorica smentita: "La società non è in vendita. Nessuna offerta ricevuta"

La nota ufficiale del club biancoceleste dopo le indiscrezioni delle ultime ore
2 min
TagsLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio torna a fare chiarezza sul proprio futuro societario e ribadisce che il club “non è in vendita”. Con una nota ufficiale, la società biancoceleste ha smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sui social e rilanciate da alcuni siti di informazione, definendole prive di fondamento.

La Lazio fa chiarezza: "La società non è in vendita. Nessuna offerta ricevuta"

Nel comunicato si legge una smentita “in modo categorico” rispetto alle voci su una possibile cessione, precisando che la società non ha “ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri”. La presa di posizione arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, che durante la presentazione del progetto dello stadio Flaminio aveva già escluso l’ipotesi di vendere il club. La Lazio sottolinea inoltre che “la reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell'opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della Lazio”. Per questo motivo, conclude la nota, “la società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato”.

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, i convocati per il CagliariSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS