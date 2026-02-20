La Lazio torna a fare chiarezza sul proprio futuro societario e ribadisce che il club “non è in vendita” . Con una nota ufficiale , la società biancoceleste ha smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sui social e rilanciate da alcuni siti di informazione, definendole prive di fondamento.

La Lazio fa chiarezza: "La società non è in vendita. Nessuna offerta ricevuta"

Nel comunicato si legge una smentita “in modo categorico” rispetto alle voci su una possibile cessione, precisando che la società non ha “ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri”. La presa di posizione arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, che durante la presentazione del progetto dello stadio Flaminio aveva già escluso l’ipotesi di vendere il club. La Lazio sottolinea inoltre che “la reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell'opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della Lazio”. Per questo motivo, conclude la nota, “la società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato”.