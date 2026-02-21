Corriere dello Sport.it
Zaccagni convocato da Sarri: c’è un motivo se riesce a cambiare la Lazio

Il capitano tenta la doppia riscossa: convincere il tecnico e Gattuso. Cerca il gol. Non segna dall’andata con i sardi
Daniele Rindone
4 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Le cadute di Zaccagni hanno complicato ancora di più il lavoro di Sarri, un’altra delle calamità subite, da invocare stregoni. Due squalifiche, una panchina e uno stiramento dal 20 dicembre a ieri. Tre gol in 19 partite di A, l’ultimo col Cagliari il 3 novembre. Torna oggi e forse è destino. Zaccagni è stato convocato ed è annunciato in panchina. Sarri ha avuto la tentazione di lanciarlo subito, ma deve valutare pro e contro. Dopo Cagliari c’è la trasferta di Torino, ancora dopo l’andata con l’Atalanta in Coppa Italia. L’idea è inserirlo gradualmente. Se partirà dalla panchina, troverà spazio in corsa. Altrimenti completerà il tridente con Isaksen e Maldini. Sarri ha un buco a sinistra e il mercato non l’ha colmato. Maldini è stato preso e viene utilizzato da centravanti. Pedro s’è fatto male. Noslin incide di più in corsa. Cancellieri a sinistra non funziona. Ecco perché Mau è tentato da Zaccagni ogni volta che lo recupera.

La stagione

Il capitano ne ha passate di tutti i colori nell’ultimo anno. Ha chiuso la scorsa stagione sofferente, giocava coi dolori dovuti alla pubalgia. A giugno la decisione di operarsi. Ha iniziato il ritiro a parte, il rientro non è stato immediato. A ottobre s’è fatto male agli adduttori. L’ultimo stop, che l’ha tenuto ai box da fine gennaio, è stato certificato come «lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome». Uno stiramento inusuale. Non è si è escluso che l’operazione di giugno possa aver inciso. La stagione di Zaccagni è stata tribolata, spera di aver pagato tutti i conti con la sorte. Se lo augura Sarri, ha avuto un contributo basso. Zac poche volte è apparso brillante, sciolto. I tre gol sono raggruppati nei primi tre mesi: Verona, Genoa e Cagliari da agosto a novembre. Restano le ultime 13 partite più la semifinale di Coppa Italia. L’idea è portarlo vicino al top a marzo per il primo round con la Dea. E’ dal 2022-23 che in campionato non chiude in doppia cifra. Sei gol nel 2023-24, otto l’anno scorso. I tre di quest’anno vuole migliorarli per avvicinarsi alle medie delle ultime due stagioni.

Il ruolo

Il vero Zaccagni, ala che punge, fa la differenza e cambia il volto della Lazio. L’assenza, o la presenza dimezzata, produce l’effetto contrario. Zac cerca sempre di anticipare i rientri, sente il senso di responsabilità. E’ doppio stavolta. Vuole arrivare pronto per i playoff dell’Italia a fine marzo. Ha un mese di tempo per rilanciarsi dando un segnale forte. Cagliari, Torino e l’Atalanta in Coppa sono le prime tre partite per tentare un nuovo decollo. Ha varie missioni in agenda: provare a risollevare la Lazio e tenerla a galla, tentare l’impresa con l’Atalanta, aiutare Gattuso a centrare il Mondiale. Più di tutto vuole ritrovare se stesso, il vero Arciere. E per rivedersi tale gli serve ritrovare tutto il suo potenziale: gli scatti, le sgassate che disorientano, gli assalti in area, i gol.

