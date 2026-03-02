Lazio, in coppa serve l’esatto opposto

Il calcio come ai tempi del Covid. Qualche spettatore in più, ma stessa tristezza. Non un coro, non un canto, men che meno un boato, appena qualche applauso quando hanno segnato Simeone e Zapata. Nell’Olimpico Grande Torino, come sarebbe accaduto nell’Olimpico di Roma, curve vuote, un silenzio che turba e trasforma lo stadio in un acquario. Qui era in programma il derby delle contestazioni presidenziali, l’ha vinto Cairo