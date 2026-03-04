Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: rientrano in tre

A poche ore dalla semifinale di andata in programma all'Olimpico, il tecnico biancoceleste recupera alcune pedine fondamentali
2 min
Tagscoppa italiaLazioatalanta
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Buone notizie per Sarri, che a poche ore dall'inizio della semifinale di andata di Coppa Italia con l'Atalanta ritrova tre pedine fondamentali per lo scacchiere della sua Lazio, che dopo i rispettivi problemi fisici rientrano nella lista dei convocati. Restano invece ancora fuori Rovella, dopo l'infortunio alla clavicola, e Basic, che ancora non riesce a recuperare dal problema muscolare rimediato ormai da qualche settimana.

 

 

L'elenco completo dei convocati

Tornano dunque a disposizione Gila, Pedro e Maldini. Questo, diviso per reparti, l'elenco completo diramato dal tecnico biancoceleste:

Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

