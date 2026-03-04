ROMA - Due volte in vantaggio, due volte ripresa. La Lazio pareggia 2-2 contro l'Atalanta nell'andata della semifinale di Coppa Italia. In un Olimpico deserto ai biancocelesti non riesce il colpaccio. Maurizio Sarri ha parlato nel post match alla tv e in conferenza.

23:52

Il ruolo di Maldini

"Maldini sta giocando fuori ruolo? Qualcuno dice che dovrebbe giocare in un’altra posizione… Ma l’allenatore sono io e lo faccio giocare dove ritengo giusto. Lui ha sempre fatto il trequartista di centro-sinistra, ma nel nostro modulo quel ruolo non è previsto. Io ho sempre avuto un centravanti atipico e lui, in alcune giocate, interpreta bene questo compito. Deve però diventare più completo. L’assist di oggi rientra nel suo repertorio, ma deve essere anche lui a farsi trovare pronto sotto porta: il gol è qualcosa che gli manca".

23:51

Sarri in conferenza stampa

"Tavares ha lavorato molto su sé stesso. È cambiato in allenamento e la partita di oggi è la logica conseguenza. Ha disputato una gara ordinata, con una fase difensiva attenta e inserimenti offensivi fatti con i tempi giusti. È stata una partita seria. Il merito è del ragazzo, ma ora non deve perdersi di nuovo".

23:39

"Rosa da riequilibrare"

"Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che garantisca più gol. In questa stagione, per vari motivi, siamo stati carenti sotto questo aspetto e a volte basta un errore per non riuscire a capitalizzare una prestazione. Ci siamo trovati spesso anche in difficoltà numerica in alcuni ruoli. Secondo me è una rosa che va riequilibrata".

23:35

Sarri e l'assenza dei tifosi

"Purtroppo la squadra si sta quasi abituando a questo tipo di situazione allo stadio. È brutto da dire, perché è davvero triste. Anche stasera rimane la sensazione che, con 45mila persone sugli spalti, si sarebbe potuta portare a casa la partita".

23:32

La parte tattica di Lazio-Atalanta

"Dele-Bashiru e Taylor? Era una questione di caratteristiche. Dele, quando riesce a lanciarsi, arriva anche a 35 all’ora e può mettere in difficoltà chiunque. Taylor ha più qualità nel palleggio, ma ha molta meno gamba e i loro inserimenti erano preparati soprattutto da quella parte. Kolasinac usciva spesso su di lui e, portando fuori Hien, si apriva quello spazio".

23:30

Sarri e il momento della Lazio

"La classifica è il risultato di un periodo e di un’intera stagione in cui abbiamo sofferto anche l’assenza di tanti giocatori. Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più, ma la squadra a tratti ha comunque dato segnali di competitività".

23:28

Le prime parole di Sarri

"Siamo soddisfatti per la prestazione. In un momento che sembrava difficile, abbiamo fatto una bella prestazione. Serviva soffrire un po’ ancora. Ma siamo dentro la partita".

23:22

Zaccagni e l'assenza dei tifosi

"Abbiamo fatto una bella gara stasera, non ho nulla da rimproverare alla squadra. Dobbiamo però migliorare sotto un aspetto: abbiamo subito gol subito dopo aver segnato e questo non deve succedere. Ora ce la giochiamo a Bergamo”. Sull’assenza dei tifosi: “In qualche modo riescono comunque a farci sentire la loro vicinanza. Rispettiamo le loro decisioni e andiamo avanti così. Non è facile averli lontani, ma è una loro scelta e dobbiamo rispettarla”. Queste le parole del capitano della Lazio a Mediaset.

23:04

Lazio, il 2-2 nel deserto

E intanto la protesta dei tifosi della Lazio è andata avanti. Olimpico lasciato vuoto, tanti biancocelesti si sono posizionati all'esterno della Curva Nord.

22:54

Lazio, è 2-2 con l'Atalanta

Tutto rimandato al match di ritorno. Lazio e Atalanta chiudono 2-2 la semifinale d'andata. Tra poco tutte le parole di Maurizio Sarri.

Roma - Stadio Olimpico