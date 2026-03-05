Lazio, il nuovo comunicato dei tifosi: la decisione per le gare contro Sassuolo e Milan
Il tifo più caldo della Lazio non entrerà (di nuovo) per la prossima partita in casa contro il Sassuolo (9 marzo) e, forse, anche per quella contro il Milan (15 marzo), da giocare sempre all'Olimpico. La decisione è arrivata con un nuovo comunicato diramato dai gruppi del tifo organizzato biancoceleste, che intendono proseguire la protesta nei confronti di Lotito. Dunque, come successo già nelle precedenti sfide casalinghe della Lazio, da quella contro il Genoa del 30 gennaio in poi, sicuramente anche per Lazio-Sassuolo la squadra di Sarri non conterà sul sostegno della Curva e si ritroverà di fronte uno stadio semideserto. Non solo: a differenza di quanto accaduto prima della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, questa volta i tifosi non si raduneranno nemmeno a ponte Milvio prima della partita.
Il comunicato dei tifosi della Lazio
Il comunicato del tifo organizzato della Lazio recita così: "Il “Presidente” Lotito è riuscito a convincerci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta! L’immobilismo della società nel non aver permesso al pullman della squadra di passare a Ponte Milvio è l’ennesimo atto che dimostra la totale lontananza della società rispetto alla tifoseria. Ma rappresenta anche il totale disinteresse rispetto al volere della squadra e del mister che più volte hanno sollecitato un atto distensivo. Crediamo che chi sta consigliando il sig. Lotito, specialmente nell’ambito della comunicazione verso la tifoseria, sia oggi il male assoluto di questa società e, se si vuole cercare un minimo di dialogo, debba essere assolutamente allontanato dai posti decisionali perché sta portando ad un muro contro muro senza via di uscita!
In occasione della partita di lunedì 9 marzo Lazio – Sassuolo i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di non entrare e, a differenza delle precedenti partite, non saranno presenti neanche a Ponte Milvio per dimostrare alla città intera ed alle sue istituzioni che lo svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull’economia locale. Per la partita Lazio – Milan chiediamo a tutti coloro che vogliono liberamente seguirci di non acquistare i biglietti, daremo comunicazione in merito alla nostra decisione con un comunicato martedì 10 marzo alle ore 12:00. Siamo estremamente dispiaciuti per queste decisioni che ci allontanano dalla NOSTRA Lazio ma, a chi vuole ancora provare a cambiare le cose, chiediamo di seguirci in questo ulteriore ESTREMO ATTO D’AMORE! Avanti Lazio! Avanti Lazio!".