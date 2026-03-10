Chi è Giovanni Di Giacomo, il professore che opererà Provedel: è il suocero di Ultimo ed è un luminare della spalla

Ivan Provedel verrà operato domani. Oggi il portiere biancoceleste si recherà presso il Concordia Hospital: dopo il ricovero, scatterà l'intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla destra. La risonanza magnetica, effettuata venerdì presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Per rivederlo in campo sarà necessario attendere almeno cinque mesi. Provedel tornerà a disposizione del tecnico biancocelesto per l'inizio della prossima stagione.

Provedel, ecco il professore che lo opererà

L'intervento chirurgico sarà effettuato dal dott. Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma, specializzato in chirurgia della spalla. Poche settimane ha operato Nicolò Rovella per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata a Cagliari. Una curiosità: il dottor Di Giacomo è il padre di Jacqueline Luna, la compagna del cantante Ultimo.