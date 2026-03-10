Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chi è Giovanni Di Giacomo, il professore che opererà Provedel: è il suocero di Ultimo ed è un luminare della spalla

Chi è Giovanni Di Giacomo, il professore che opererà Provedel: è il suocero di Ultimo ed è un luminare della spalla

Il portiere biancoceleste finirà soto i ferri: ecco il medico che realizzerà l'intervento chirurgico
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Ivan Provedel verrà operato domani. Oggi il portiere biancoceleste si recherà  presso il Concordia Hospital: dopo il ricovero, scatterà l'intervento chirurgico di  stabilizzazione artroscopica della spalla destra. La risonanza magnetica, effettuata venerdì presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Per rivederlo in campo sarà necessario attendere almeno cinque mesi. Provedel tornerà a disposizione del tecnico biancocelesto per l'inizio della prossima stagione.

Provedel, ecco il professore che lo opererà

L'intervento chirurgico sarà effettuato dal dott. Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma, specializzato in chirurgia della spalla. Poche settimane ha operato Nicolò Rovella per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata a Cagliari. Una curiosità: il dottor Di Giacomo è il padre di Jacqueline Luna, la compagna del cantante Ultimo.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Sarri, bordate a Lotito su MandasProvedel shock, stagione finita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS