Lazio, la bordata dell’ex Pancaro: “Neanche la Coppa Italia cambierebbe i rapporti tra tifosi e società”

È un clima complicato e forse fin troppo arduo da poter gestire. Questo è il pensiero dell', che ai microfoni di tuttomercatoweb ha analizzato la fase che sta vivendo il club e, in particolare, la frattura tra la società e la tifoseria, che anche ieri ha d isertato lo stadio Olimpico: «È una situazione molto complessa. Ormai il rapporto fra la tifoseria e la società credo sia compromesso. Lo è tal punto che anche un'eventuale. In tutto questo i continui botta e risposta fra la società e Sarri non fanno altro che alimentare questa situazione negativa, non fanno bene». L'ex terzino, 220 presenze con latra il 1997 e il 2003 (uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana), non pensa che possa esserci una soluzione nel breve periodo: «Mi dispiace molto vedere la Lazio in questa situazio ne e nella parte destra della classifica. Non so veramente quale possa essere la soluzione per riportare serenità nell'ambiente».