Dopo aver disertato lo stadio Olimpico in occasione delle gare di campionato con Genoa, Atalanta e Sassuolo e la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno deciso di tornare sugli spalti, ma solo per la sfida con il Milan in casa. Una nuova forma di protesta nei confronti del patron biancoceleste Claudio Lotito. "Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo - hanno ribadito - ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ed entrare e riempire tutto l'Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio - Milan di domenica 15".

L'ultima volta allo stadio

"Regaliamoci l'ultimo spettacolo coreografico - hanno scritto nel comunicato i gruppi del tifo organizzato - facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l'unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti. Per la Lazio, per i laziali, per la nostra storia".

Una stagione travagliata: la scelta del pubblico

In estate il pubblico biancoceleste, nonostante il blocco del mercato e le difficoltà, aveva deciso di stringersi intorno alla squadra, sottoscrivendo quasi trentamila abbonamenti. Il tifo organizzato, fino alla sfida con il Genoa, aveva sempre riempito l'Olimpico, scioperando (contro il patron biancoceleste) nei primi quindici minuti, per poi tornare a fare il tifo. Dalla sfida con i rossoblù in poi, si era scelta una via diversa: "Un gesto estremo di amore" come aveva detto Sarri. Lo stesso tecnico, al termine del match con il Sassuolo, ha lanciato l'allarme: "Così è deprimente, qualcuno deve fare qualcosa". Contro il Milan l'Olimpico tornerà a colorarsi di bianco e celeste. Per l'ultima volta in campionato.