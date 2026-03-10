Caricamento del player

Lazio, un uomo solo al comando. Ma non è Lotito

Maurizio Sarri più che mai è il punto di riferimento assoluto. Sia per ciò che ha detto al presidente sulla protesta dei tifosi e la cessione di Mandas sia perché la squadra è con lui: lo dimostra il successo sul Sassuolo che aveva vinto 5 delle 6 partite precedenti