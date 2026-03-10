Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Lazio, un uomo solo al comando. Ma non è Lotito

Maurizio Sarri più che mai è il punto di riferimento assoluto. Sia per ciò che ha detto al presidente sulla protesta dei tifosi e la cessione di Mandas sia perché la squadra è con lui: lo dimostra il successo sul Sassuolo che aveva vinto 5 delle 6 partite precedenti
Xavier Jacobelli
TagsLazioSarriLotito
All'ultimo respiro, galeotta l'uscita a vuoto di Muric che ha favorito Marusic, la Lazio ha colto un successo decisamente prezioso. Lo è per almeno quattro motivi: 1) nell'Olimpico desertificato dall'irriducibile protesta dei tifosi contro la gestione Lotito, i biancocelesti hanno dato una prova di carattere e di orgoglio, tornando a vincere in casa

