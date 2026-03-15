Sarri si gode il ritorno dei tifosi: "Serata emozionante a prescindere dal risultato"

"La mia stagione più difficile in Serie A"

Passando dal campo alla situazione contingente vissuta sulla panchina biancoceleste dalla scorsa estate, con il blocco del mercato, fino alla protesta dei tifosi esplosa verso la fine dell'anno e acuitasi negli ultimi mesi con la diserzione da parte dei tifosi, Sarri non si nasconde: "La stagione è stata la più difficile da quando sono in Serie A per tantissimi motivi, va fatto un plauso anche alla squadra, perché c'erano tutti i presupposti per sfaldarsi e invece si allenano tutti con grande serietà e questi sono i risultati. Di qui a fine stagione non so cosa potrà cadere a livello di atmosfera, leggendo il comunicato dei tifosi lascia intendere che stasera sia stata unica, ma non voglio fare appelli perché rispetto le loro decisioni e non mi sento di giudicarle. Magari posso sperare che l'atmosfera di questa sera possa contagiare anche loro. Resta il secondo pensiero su quanti punti avremmo se l'Olimpico fosse stato sempre così".