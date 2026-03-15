Sarri si gode il ritorno dei tifosi: "Serata emozionante a prescindere dal risultato"
"È stato bellissimo ed emozionante ritrovare il nostro pubblico e poi durante la partita il tifo è stato coinvolgente per tutto il tempo e ha aiutato la squadra a raggiungere questo risultato. Sono veramente contento che la squadra abbia regalato anche la soddisfazione della vittoria, ma sarebbe stata una serata da ricordare con qualsiasi risultato". Maurizio Sarri è felice al termine del match con il Milan e orgoglioso della prestazione della sua Lazio, ma soprattutto è apparso toccato dalla grande atmosfera vissuta all'Olimpico.
"Potevamo chiuderla prima"
Soddisfatto del risultato, Sarri elogia la squadra, ma come ogni allenatore che si rispetti riesce a trovare il pelo nell'uovo nella prestazione dei suoi: "La mia sensazione è che se abbiamo una responsabilità è quello di aver chiuso il primo tempo avanti solo di un gol. Poi chiaramente la difficoltà è stata mantenere l'intensità durante tutta la partita visti anche i problemi di organico che abbiamo. Stasera c'era un'atmosfera particolare, i ragazzi erano galvanizzati dalla presenza del pubblico, quindi non penso che possa essere un metro di paragone la partita di questa sera, però vedremo cosa saremo in grado di fare in futuro".
"La mia stagione più difficile in Serie A"
Passando dal campo alla situazione contingente vissuta sulla panchina biancoceleste dalla scorsa estate, con il blocco del mercato, fino alla protesta dei tifosi esplosa verso la fine dell'anno e acuitasi negli ultimi mesi con la diserzione da parte dei tifosi, Sarri non si nasconde: "La stagione è stata la più difficile da quando sono in Serie A per tantissimi motivi, va fatto un plauso anche alla squadra, perché c'erano tutti i presupposti per sfaldarsi e invece si allenano tutti con grande serietà e questi sono i risultati. Di qui a fine stagione non so cosa potrà cadere a livello di atmosfera, leggendo il comunicato dei tifosi lascia intendere che stasera sia stata unica, ma non voglio fare appelli perché rispetto le loro decisioni e non mi sento di giudicarle. Magari posso sperare che l'atmosfera di questa sera possa contagiare anche loro. Resta il secondo pensiero su quanti punti avremmo se l'Olimpico fosse stato sempre così".
"Allenare al Flaminio? Sarà dura essere vivo"
In chiusura di conferenza stampa, dopo aver analizzato prestazione e momento della squadra, si lascia andare ad una risposta delle sue, rispondendo all'iperbolica domanda sulla possibilità che alleni la Lazio nella prima partita al Flaminio intitolato a Maestrelli: "Vedendo i tempi di realizzazione sarà dura esser vivo... Non penso di potercela fare, se son vivo spero almeno di essere invitato".
"È stato bellissimo ed emozionante ritrovare il nostro pubblico e poi durante la partita il tifo è stato coinvolgente per tutto il tempo e ha aiutato la squadra a raggiungere questo risultato. Sono veramente contento che la squadra abbia regalato anche la soddisfazione della vittoria, ma sarebbe stata una serata da ricordare con qualsiasi risultato". Maurizio Sarri è felice al termine del match con il Milan e orgoglioso della prestazione della sua Lazio, ma soprattutto è apparso toccato dalla grande atmosfera vissuta all'Olimpico.
"Potevamo chiuderla prima"
Soddisfatto del risultato, Sarri elogia la squadra, ma come ogni allenatore che si rispetti riesce a trovare il pelo nell'uovo nella prestazione dei suoi: "La mia sensazione è che se abbiamo una responsabilità è quello di aver chiuso il primo tempo avanti solo di un gol. Poi chiaramente la difficoltà è stata mantenere l'intensità durante tutta la partita visti anche i problemi di organico che abbiamo. Stasera c'era un'atmosfera particolare, i ragazzi erano galvanizzati dalla presenza del pubblico, quindi non penso che possa essere un metro di paragone la partita di questa sera, però vedremo cosa saremo in grado di fare in futuro".