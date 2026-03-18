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Lazio, Zaccagni si ferma ancora: il comunicato sull'entità dell'infortunio

Il capitano biancoceleste si è fatto male nel match vinto contro il Milan: tutti i dettagli
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ROMA - Nuovo infortunio per Mattia Zaccagni, che salterà sicuramente il prossimo match di campionato della sua Lazio, in programma domenica 22 marzo in casa del Bologna. Il capitano biancoceleste è rimasto vittima di un infortunio muscolare alla coscia destra nella partita di domenica scorsa, vinta 1-0 a Roma sul Milan: Zaccagni era stato sostituito all'83' da Cancellieri. Non è la prima volta nel corso della stagione che il 30enne attaccante è colpito da guai muscolari. A inizio ottobre si era fermato per un problema agli adduttori e a febbraio aveva saltato tre partite per un infortunio ai muscoli addominali.

Il comunicato della Lazio

Questo il comunicato della Lazio sull'infortunio del suo capitano: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero". L'attaccante biancoceleste potrebbe rientrare dopo lo stop per la nazionale, il 4 aprile contro il Parma.

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