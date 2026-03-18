Lazio, Zaccagni si ferma ancora: il comunicato sull'entità dell'infortunio

ROMA - Nuovo infortunio per Mattia Zaccagni, che salterà sicuramente il prossimo match di campionato della sua Lazio, in programma domenica 22 marzo in casa del Bologna. Il capitano biancoceleste è rimasto vittima di un infortunio muscolare alla coscia destra nella partita di domenica scorsa, vinta 1-0 a Roma sul Milan: Zaccagni era stato sostituito all'83' da Cancellieri. Non è la prima volta nel corso della stagione che il 30enne attaccante è colpito da guai muscolari. A inizio ottobre si era fermato per un problema agli adduttori e a febbraio aveva saltato tre partite per un infortunio ai muscoli addominali.