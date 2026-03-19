Incubo Zaccagni, un altro stop per la Lazio: rischia il ritorno con l’Atalanta

ROMA - Destino cinico e baro, sempre più. Anche un eccesso di rischio e di temerarietà, non i primi, se è una colpa. Un altro stop per Zaccagni, il terzo dall’operazione alla pubalgia di giugno. S’è fatto male contro il Milan, pensava fosse un trauma da ginocchiata. Era l’anticamera di uno stiramento, è stato chiaro a fine partita. Zaccagni avrebbe provato a resistere per spirito di sacrificio e su preghiera di Sarri. Mau l’ha sostituito al 38’ st. Solo ieri la certificazione dello stiramento in un doppio punto: "Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero", il bollettino della Lazio. Il muscolo vasto mediale è tra i 4 componenti del quadricipite femorale, fondamentale per l’estensione del ginocchio e la stabilità della rotula. Il muscolo vasto intermedio è situato profondamente nella parte anteriore della coscia, tra il vasto laterale e il mediale, coperto dal retto femorale. Lo stop è quantificabile in 30-40 giorni, solo nuovi esami chiariranno i tempi con precisione. Un mese è il minimo. Siamo al 19 marzo, la semifinale di Coppa Italia è programmata il 22 aprile a Bergamo. Zaccagni è a forte rischio. Molto dipenderà dalle reazioni ai trattamenti fisioterapici. Il capitano ha sempre provato ad anticipare i recuperi pur di essere presente, ha giocato con due allenamenti nelle gambe. Non si arrenderà facilmente. Stavolta è più dura del solito.