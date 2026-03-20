Romagnoli torna a disposizione di Sarri. La Lazio aspetta Basic e Cataldi

ROMA - Recuperato per Bologna, ora spetta a Sarri scegliere. Ma la disponibilità c'è ed è ciò che conta: Romagnoli sta bene e ha confermato la presenza in gruppo. Smaltito il problema al polpaccio che si portava dietro dalla sfida di Coppa Italia con l'Atalanta, ha svolto senza controindicazioni la seduta pomeridiana con il resto della squadra. Il difensore aveva già effettuato un provino mercoledì quando a Formello era stata effettuata una doppia sgambata, ieri pomeriggio ha ribadito il ritorno e l'opzione difensiva in più rispetto al big match con il Milan. Romagnoli si era fermato all'intervallo con il Sassuolo per colpa di un trauma contusivo rimediato nella partita precedente, fortunatamente gli accertamenti strumentali avevano subito escluso una lesione muscolare.

Romagnoli rientra

Sono rimasti due allenamenti per tirare le somme sulla formazione da schierare al Dall'Ara. Romagnoli, salvo sorprese, si riprenderà il posto al centro della difesa: se arriveranno altri segnali positivi tra oggi (ore 15) e domani (rifinitura alle 11), allora tornerà a fare coppia con Gila. Sarri, a quel punto, si ritroverebbe con un centrale di scorta a differenza di quanto successo domenica scorsa, quando era stato costretto a schierarne tre su tre considerando l'utilizzo di Patric a centrocampo (toccherà di nuovo a lui in regia). Provstgaard rimane in preallarme, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Le riflessioni proseguiranno nelle prossime 48 ore, a Formello si calcolano i rischi a ridosso della sosta del campionato, dopo Bologna ci saranno due settimane per gestire le condizioni degli acciaccati e puntare alla convocazione degli infortunati di lunga data.

Basic e Cataldi

Basic ha rinviato il rientro, sente ancora fastidio all'adduttore (interessato un tendine). Dopo la pausa la Lazio affronterà il Parma all'Olimpico, la gara del 4 aprile permetterà il recupero dei calciatori attualmente ai box. Cataldi è uno di questi, come Romagnoli era stato costretto al cambio con il Sassuolo riportando però una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. La prudenza, nel suo caso, non spingerà gli staff tecnico e medico ad affrettarne il ritorno. La Lazio sta provando a onorare ogni giornata di campionato, ma la testa in parte è già proiettata alla semifinale di ritorno con l'Atalanta. La rischia fortemente Zaccagni, finito ko per "una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra". Almeno un mese di stop per il capitano. Sarri pensa a come sostituirlo: Pedro e Noslin le opzioni principali (lo spagnolo è leggermente favorito), la soluzione alternativa è lo spostamento a sinistra di Cancellieri.