Ianni elogia la squadra: "Altra grande prestazione, ci tenevamo a dare continuità"

Con Sarri relegato in tribuna dalla squalifica che lo ha raggiunto dopo l'espulsione rimediata nel finale con il Milan, sulla panchina della Lazio , al Dall'Ara si è accomodato il suo vice Marco Ianni , che a fine partita ha di che essere soddisfatto per il 2-0 rifilato al Bologna , anche scavalcato in classifica: "Ci tenevamo a dare continuità alle due precedenti vittorie e oggi la squadra ha disputato un'altra grande partita, contro un'avversaria forte, con giocatori importanti e con un clima allo stadio particolare dopo la vittoria in Europa League. Siamo stati bravi nell'approccio, ho visto personalità".

"Motta decisivo, Taylor grande calciatore e i cambi hanno inciso"

Commentando le prestazioni dei singoli, Ianni elogia Motta ("ci ha dato quel qualcosa in più per andare a vincere la partita"), Taylor ("è in crescita e ha solamente iniziato a mostrarci tutte le sue qualità") e in generale i subentrati: "Le sostituzioni hanno inciso molto. Chi c'era dall'inizio non stava facedo male, ma chi è entrato ha dato energia e attacco alla profondità".

Le condizioni di Gila

Le note dolenti sono i continui infortuni, stavolta è toccato a Gila, costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, e nuovamente a Pedro: ma se per l'attaccante spagnolo non dovrebbe essere nulla di preoccupante, per il difensore qualche patema c'è, come spiegato dallo stesso Ianni: "Viene da un periodo di sofferenza al ginocchio e oggi è successo un qualcosa che avevamo già messo in conto, perché sono settimane che stringe i denti per dare una mano alla squadra. Penso si tratti del riacutizzarsi di un'infiammazione, speriamo di riaverlo con noi già dopo la sosta".