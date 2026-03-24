Sarri le incarta a tutti: Lazio sempre più coperta e brava in ripartenza

È venuto meno ai suoi giuramenti, ai suoi comandamenti pur di aiutare la Lazio, pur di tenerla a galla. Sarri l’incantatore è diventato Sarri l’incartatore. Non pensa più a costruire, pensa sempre più a non prenderle e a colpire. Si adatta ai suoi giocatori e alle caratteristiche degli avversari. Non è la regola, è l’eccezione, vale solo per questa stagione d’emergenza. Se lo augura lui stesso e se lo augurano tutti i suoi ammiratori. Niente più Lazio sarriana, padrona del possesso palla, da pressing alto. Questo era già chiaro. Ecco una Lazio sorniona, anche da blocco basso, con due linee strette e ripartenze lampo. Ci sono momenti di palleggio, non che siano spariti. Si sono visti nei primi 15 minuti di Bologna. Ma di base si gioca sugli altri. Sarri è stato astuto dopo aver perso tutti i registi. Era rimasto con Patric play, lo ha adattato alla nuova idea di Lazio. Lo spagnolo è un regista alla Leiva per modalità, senza azzardare paragoni. Lo è da diga aggiuntiva, bravo a fare schermo, un guastatore di linee di passaggio. Un’intuizione di Mau. E chissà che non diventi una soluzione permanente e non temporanea. Cataldi è reduce da uno stiramento, senza Rovella (stagione finita) lo spagnolo garantisce più di un’alternativa. In più ci sono Tavares e Dele-Bashiru (a parte alcune amnesie sciagurate), hanno dato gamba contribuendo a creare la Lazio da «strappo», così definita da Mau. Taylor è la mezzala d’inserimento.