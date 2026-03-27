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Lazio, stop per Motta: lascia il ritiro dell’Under 21

Il giovane portiere biancoceleste rientra a Formello per un problema fisico. Situazione da monitorare
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Situazione da monitorare in casa Lazio. Il portiere biancoceleste Edoardo Motta è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro dell’Under 21 a causa della riacutizzazione di un problema fisico preesistente. La comunicazione ufficiale conferma che, insieme a Motta, è stato escluso anche Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone. Entrambi faranno rientro nelle rispettive sedi già nella giornata odierna per ulteriori valutazioni mediche.

Lazio, Motta rientra a Formello

Per sopperire alle assenze, il commissario tecnico Silvio Baldini ha deciso di convocare due nuovi elementi: il portiere dello Spezia Diego Mascardi e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro. Quest’ultimo era inizialmente impegnato con la Nazionale Under 20, attesa oggi in amichevole contro l’Inghilterra a Riano. L’Under 21 azzurra prosegue così il proprio percorso di qualificazione agli Europei del 2027. Dopo la sfida disputata ieri contro la Macedonia, il prossimo impegno è fissato per il 31 marzo, quando gli uomini di Baldini affronteranno la Svezia in un match già decisivo per il cammino nel girone. Per la Lazio resta ora da monitorare con attenzione la situazione di Motta, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club.

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