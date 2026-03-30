Zaccagni accelera il recupero: possibile rientro per la semifinale di Coppa Italia

Arrivano buone notizie per la Lazio e per Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste, fermo dallo scorso 18 marzo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra rimediata contro il Milan, sta accelerando il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo per la semifinale di Coppa Italia. Gli ultimi esami strumentali hanno infatti evidenziato un quadro in miglioramento. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il capitano della Lazio ha dato riscontri incoraggianti, aprendo uno spiraglio concreto in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma il prossimo 22 aprile.