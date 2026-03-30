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lunedì 30 marzo 2026
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Zaccagni accelera il recupero: possibile rientro per la semifinale di Coppa Italia

Il capitano della Lazio migliora dopo l’infortunio muscolare e lavora per tornare a disposizione contro l’Atalanta
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Arrivano buone notizie per la Lazio e per Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste, fermo dallo scorso 18 marzo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra rimediata contro il Milan, sta accelerando il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo per la semifinale di Coppa Italia. Gli ultimi esami strumentali hanno infatti evidenziato un quadro in miglioramento. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il capitano della Lazio ha dato riscontri incoraggianti, aprendo uno spiraglio concreto in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma il prossimo 22 aprile.

Zaccagni punta l’Atalanta: Sarri spera

Si tratta comunque di una corsa contro il tempo. Zaccagni resta in dubbio per la gara contro la squadra guidata da Palladino, ma la speranza dello staff tecnico è quella di riuscire a recuperarlo almeno per uno spezzone di partita. Anche pochi minuti potrebbero risultare decisivi in una sfida che rappresenta un passaggio chiave della stagione. Per la squadra allenata da Maurizio Sarri, infatti, la Coppa Italia è diventata l’obiettivo principale. In questo contesto, il rientro del capitano assumerebbe un valore fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per leadership ed equilibrio all’interno del gruppo. Prossime settimane decisive.

 

 

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